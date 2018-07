Brasil regressa a casa. Papa conforta equipa: "fica para a próxima"

Tamanho do texto

"Fica para a próxima"

A eliminação do Brasil pela Bélgica no mundial de futebol fez eco no Vaticano.

Os brasileiros presentes na Praça de São Pedro ouviram palavras de conforto.

"Vejo muitas bandeiras brasileiras. Tenham coragem, fica para a próxima!" - palavras do Papa Francisco durante a oração da manhã.

1'10'' - END