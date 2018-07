Começam operações de resgate na gruta de Tham Luang

Tamanho do texto

Começaram as operações de resgate na gruta de Tham Luang, na província tailandesa de Chiang Rai (norte), para salvar 12 jovens e um treinador de uma equipa de futebol, encurralados desde há mais de duas semanas, quando decidiram explorar o local.

Narongsak Osotta narkorn, que coordena as operações, disse aos jornalistas que esta era "o dia D" e que as equipas estavam "mais prontos do que nunca."