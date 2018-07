Erdogan toma posse como presidente da Turquia

Tamanho do texto

Com o referendo do ano passado, o presidente deixou de ser apenas uma figura cerimonial. O cargo de primeiro-ministro foi abolido e o presidente passará agora a acumular as funções de Chefe de Estado e de Governo.

Desde 2016 que a Turquia vive em estado de emergência, depois de uma tentativa de golpe de Estado, à qual Erdogan respondeu com repressão.

Cerca de 107 mil funcionários públicos e soldados foram despedidos e mais de 50 mil pessoas estão presas, à espera de julgamento.

No domingo, mais 18 mil pessoas foram demitidas na Turquia, incluindo vários membros das forças de segurança, professores e académicos

Apesar de ter conseguido mudar as regras para poder ficar no poder por mais dez anos consecutivos e poder governar sem precisar de negociar uma coligação parlamentar, Erdogan enfrenta pressão dentro e fora da Turquia.

Mas Erdogan e os apoiantes insistem que as novas medidas têm como objetivo proporcionar estabilidade num período de turbulência.