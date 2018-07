Agente recebe alta depois de alegado contacto com agente neurotóxico

Tamanho do texto

Um polícia britânico recebeu alta do hospital depois de ter sido testado por um possível contacto com o agente neurotóxico novichok.

As duas vítimas são Dawn Sturgess, de 44 anos e Charlie Rowley, de 45. Rowley tem o hábito de procurar artigos usados no lixo para vender, segundo disse a um conhecido canal de informação britânico uma testemunha que afirmou conhecê-lo.

As autoridades julgam que Charlie Rowley poderá ter entrado em contacto com resíduos de novichok numa dessas ocasiões.

Em março, Londres acusou Moscovo num alegado ataque levado a cabo com recurso a novichok em Salisbury. Os alvos eram um antigo espião russo e a filha.

Agora, há quem suspeite de uma relação entre os dois casos. Cerca de 100 agentes no terreno continuam com a investigação, no sudoeste de Inglaterra.