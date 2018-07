A informação foi divulgada pelo governador de Chiang Rai e responsável da equipa de salvamento, em conferência de imprensa.

Os quatro jovens resgatados de Tham Luang usaram uma máscara para fazer o percurso que os conduziu para fora da gruta e cada criança foi, sempre, escoltada por dois mergulhadores.

Segundo o Ministério tailandês da Defesa, os rapazes foram encaminhados, de helicóptero para um hospital da região.

As autoridades informaram que devido à complexidade, a operação de salvamento pode durar vários dias... Com o cair da noite, os esforços de salvamento foram suspensos. A próxima fase do resgate deverá ocorrer no máximo, até ao início da tarde desta segunda-feira.

No interior da gruta, na localização original, ainda permanecem oito menores e o treinador de futebol das crianças.

Esta é uma missão perigosa uma vez parte do percurso é feito através de passagens submersas. A única maneira de chegar até ao local onde se encontram é mergulhando através de túneis, com mais de quatro quilómetros, escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

No local estão 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 estrangeiros, na sua maioria provenientes da Europa, e foram eles que elaboraram o plano de resgate, nos últimos dias.

Esta operação perigosa de retirada dos 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, teve início este domingo, após um médico australiano, que faz parta da missão de salvamento, ter verificado o estado de saúde dos jovens, e ter dado permissão para que a operação de resgate tivesse início.

Recorde-se que o grupo foi explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho.

As inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias. Na última segunda-feira, 2 de julho, os jovens foram encontrados por dois mergulhadores britânicos, Richard Stanton e John Volanthen.

Na última sexta-feira, um mergulhador tailandês morreu depois de ter deixado uma reserva de oxigénio ao grupo.

Saman Kunan, de 38 anos, era um antigo membro da marinha tailandesa.