Theresa May insiste no fim da livre circulação de cidadãos da UE no Reino Unido

Theresa May não descarta a possibilidade de dar aos cidadãos da União Europeia direitos preferenciais de entrada no Reino Unido depois do Brexit, mas insiste que vai terminar a livre circulação destes cidadãos depois da saída do bloco europeu.

Uma posição reforçada este sábado, durante uma entrevista à BBC, e depois da primeira ministra-britânica ter chegado a um consenso com os seus ministros sobre as propostas para negociar com Bruxelas.

"A livre circulação de cidadãos da União Europeia vai terminar. O que eu disse antes e continuo a dizer é que reconhecemos que as pessoas continuarão a querer viajar para a Europa e os europeus para o Reino Unido. As pessoas ainda vão tentar oportunidades nos países uns dos outros, como acontece com as pessoas de todo o resto do mundo”.

Quando olhamos para as regras de imigração para as pessoas que vêm da União Europeia precisamos de olhar com o contexto das regras mais amplas que temos para imigração fora União Europeia. Vamos decidir as regras que são certas para o Reino Unido. O que vamos fazer é dizer o que funciona para o Reino Unido, o que é certo para o Reino Unido. Vamos colocar em primeiro lugar o nosso interesse nacional. "

Depois de conseguir um acordo com o seu governo, Theresa May terá de convencer os deputados conservadores e eurocéticos.