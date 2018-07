Lula da Silva provoca braço-de-ferro entre juízes

Tamanho do texto

Este domingo, o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre, ordenou que o antigo presidente do Brasil fosse libertado de imediato.

Horas depois, o relator da Lava Jato do mesmo tribunal, João Gebran Neto, suspendeu a decisão afirmando que vai analisar o pedido da defesa.

Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde sete de abril deste ano, num centro prisional na cidade de Curitiba.

O antigo governante foi condenado no processo tríplex, no âmbito da Operação Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Favreto acatou o "habeas corpus" apresentado na sexta-feira por um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores onde pediam que Lula fosse libertado pois não haveria fundamento jurídico para a sua prisão.

O juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação Lava Jato, afirmou que o dito desembargador é uma "autoridade absolutamente incompetente para se sobrepor à decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que autorizaram a prisão de Lula da Silva.