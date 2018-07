Anish Kapoor pela primeira vez em Serralves

A linguagem dos pássaros. A linguagem da escultura contemporânea. A linguagem de Anish Kapoor. É a primeira mostra individual em Portugal da obra do reconhecido escultor britânico de origem indiana. São "Obras, Pensamentos, Experiências" no Museu e no Parque da Fundação de Serralves, no Porto. Um local idílico para o diálogo poético entre a natureza e a obra do artista. Um diálogo ao ritmo dos jogos de escala e ao som dos passarinhos.

"A escala, claro, faz parte da linguagem da escultura. Aqui, nesta sala, represento a grande escala com pequenos objectos. Ao colocar uma pequena figura num ponto estratégico, transformam-se em grandes objectos", explicou Anish Kapoor.

"Sectional Body preparing for Monadic Singularity" é uma obra que já esteve nos jardins do Palácio de Versalhes em 2015 e agora pinta o parque de Serralves com um vermelho vivo. Uma estrutura metálica com sete metros de altura que remete o nosso imaginário para os órgãos do corpo humano.

"Sky Mirror" é um espelho côncavo de aço inoxidável que traz o céu até à terra e inspira o observador a entrar no domínio da própria peça.

"Descent into Limbo" é a escultura conhecida pelo jogo formal e metafórico entre luz e escuridão, o interior e o exterior.

"Language of Birds" é outra das obras expostas. Uma vez por semana, um chamador de aves sobe ao pedestal de uma torre em espiral e fala a língua da maior escultura do mundo: a língua da natureza.

Quatro peças apanham ar no Parque de Serralves. Estão à espera da chegada da quinta obra, no próximo outono. Também é possível ver 56 maquetas no interior do museu. Uma mostra, para ver até 6 de janeiro de 2019, em Serralves. Possivelmente, com um passarinho no ombro.