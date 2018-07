Dominic Raab é o novo ministro britânico para o Brexit. A nomeação foi anunciada esta segunda-feira, depois de David Davis se ter demitido em protesto contra os planos do Governo para o futuro das relações comerciais com a União Europeia.

O facto de ser advogado e de ser adepto do 'Brexit' pesaram na escolha de Raab para liderar as conversações com o negociador-chefe dos 27, Michel Barnier, e tentar sair do impasse em que se encontram há várias semanas.

Raab de 44 anos foi secretário de Estado da Habitação e, antes, da Justiça. Antes de ser eleito deputado, em 2010, exerceu funções de jurista no ministério dos Negócios Estrangeiros.