Ministro do brexit abandona governo de Theresa May

O ministro do brexit, David Davis, demitiu-se do governo do Theresa May.

A saída do ministro acontece no seguimento de tensões no gabinete de Theresa May sobre a visão da primeira-ministra britânica para o relacionamento, pós-brexit, do Reino Unido com a União Europeia, que tem sido duramente criticada pela ala pró-brexit do seu partido.

Na carta de demissão, Davis expressou o seu desacordo com a proposta para o futuro relacionamento bilateral com a União Europeia acordado pelo Conselho de Ministros na sexta-feira.

A perda do seu negociador chefe é um golpe duro para a primeira-ministra.

Segundo a imprensa britânica, o favorito para suceder a Davis seria o atual ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, que é do grupo dos adeptos de um brexit "duro" mas aceitou a proposta de um brexit "suave" acordada na sexta-feira em Chequers, a residência de campo oficial da primeira-ministra.