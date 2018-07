Polícia britânica acredita que recipiente foi fonte de envenenamento com Novichok

Tamanho do texto

À procura de uma resposta para decifrar o mistério, a polícia britânica busca de forma incessante um recipiente que os investigadores acreditam poder ser a fonte de envenenamento de um casal com o agente nervoso "Novichok", em Amesbury, Wilstshire, no Reino Unido.

A morte de Dawn Sturgess, este domingo, num hospital de Salisbury, está a ser investigada como homicídio. O marido, Charles Rowley, continua em estado crítico.

"A investigação está a ser conduzida por detetives da rede de polícia antiterrorismo do Reino Unido. Neste momento não podem precisar se o agente nervoso encontrado neste incidente está ou não relacionado com o ataque a Sergei e Yulia Skripal. No entanto, esta continua a ser a principal linha de investigação. A investigação tem de ser guiada apenas pelas provas e factos disponíveis. O nosso objetivo e prioridade neste momento é identificar e localizar qualquer recipiente que possa ser a fonte da contaminação", sublinhou Neil Basu, comissário adjunto da Scotland Yard.

Desconhece-se como é que o casal foi exposto à dose elevada do agente nervoso, mas os testes realizados confirmaram que tocaram num elemento contaminado com as mãos.