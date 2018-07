Sobe para mais de 100 o número de vítimas nas cheias do Japão

Tamanho do texto

Mais de 100 pessoas morreram por causa das cheias no oeste do Japão, de acordo com os media nacionais. A televisão pública NHK falava, esta segunda-feira de manhã, em 112 mortos.

As autoridades dizem que o número de vítimas poderá aumentar. A prefeitura de Hiroshima é a região mais atingida, onde morreram 44 pessoas.