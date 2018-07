Um juiz para uma maioria conservadora no Supremo Tribunal dos EUA

Donald Trump anunciou a nomeação de Brett Kavanaugh, um conservador que conta com o apoio do setor mais tradicionalista do Partido Republicano e da elite conservadora em Washington, para juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Respeitado Juiz Federal próximo do antigo presidente George W. Bush, Kavanaugh tem 53 anos, é católico, estudou na Universidade de Yale e desempenhou funções no Tribunal de Segunda Instância em Washington ( United States Court of Appeals for the District of Columbia) durante mais de uma década.