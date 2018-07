Antigo conselheiro de May à Euronews: a resposta de Johnson foi brutal

As demissões no Governo de Theresa May deixam a primeira-ministra britânica numa posição de fragilidade. A Euronews conversou sobre o tema com Tom Swarbrick, um antigo conselheiro da chefe do Governo britânico.

Euronews: Como terá reagidoTheresa May às demissões?

Tom Swarbrick: Penso que era algo inevitável, de certa forma. Aconteceu de forma rápida e mesmo brutal. Penso na demissão de David Davis e no que tinha dito sobre as preocupações dele relativamente ao acordo. Isso fez-me pensar que a saída dele seria inevitável. Mas isto aconteceu porque os partidários do Brexit tiveram de escolher.

Theresa May tomou a decisão final a respeito do tipo de relação que queria e deixou ao critério dos partidários do Brexit como torná-la realidade. Penso que Boris Johnson decidiu sair por isso e que a demissão dele foi menos uma questão de princípios do que a de David Davis.

E que a carta de demissão foi relativamente ríspida.