Começou o julgamento do eurodeputado Bela Kovacs

Kovacs renunciou ao partido nacionalista Jobbik, em dezembro, depois de ser acusado e continua a trabalhar como deputado no Parlamento. No tribunal, enfrenta ainda acusações de fraude fiscal no valor de 21 mil euros, na sequência de alegados empregos fictícios de estagiários no Parlamento Europeu, entre 2012 e 2013.

Kovacs nega todas as acusações:

"A minha consciência está totalmente tranquila. Sinto-me sereno neste tribunal e é por isso que, como disse, cheguei bem-disposto esta manhã. Começou finalmente o julgamento. Dissemos ao juiz que queremos este caso resolvido o mais depressa possível”.

Os advogados de defesa esperam que o julgamento termine no próximo ano.