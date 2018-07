George Clooney já teve alta do hospital

Tamanho do texto

George Clooney sofreu um acidente esta terça-feira na Sardenha, em Itália. O ator, de 57 anos, deslocava-se numa scooter numa estrada da Costa Corallina. Dirigia-se para o local de filmagens, quando se viu envolvido numa colisão com um automóvel. O ator sofreu um traumatismo no joelho foi assistido pelo outro condutor e transportado de ambulância para o Hospital João Paulo II.

De acordo com a imprensa local os ferimentos não foram graves e que o ator já teve alta do hospital, acompanhado pela mulher, Amal Clooney. No entanto, vai necessitar de sessões de fisioterapia para uma total recuperação.

George Clooney está na Sardenha há várias semanas onde está a gravar uma série de televisão.