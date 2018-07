George Clooney sofre acidente em Itália

Tamanho do texto

O ator, de 57 anos, deslocava-se numa scooter numa estrada da Costa Corallina, dirigia-se para o local de filmagens, quando se viu envolvido numa colisão com um automóvel. As circunstâncias do acidente ainda não são conhecidas.

Segundo a imprensa local, Clooney foi assistido pelo outro condutor e transportado para o Hospital João Paulo II.

Os pormenores sobre o estado de saúde ainda não foram avançados pelas autoridades. No entanto, a imprensa internacional relata que os ferimentos não foram graves e que o ator já terá saído do hospital, acompanhado pela mulher, Amal Clooney.