Inundações deixam rasto de morte e destruição no Japão

Tamanho do texto

Depois das chuvas torrenciais que originaram inundações, deslizamentos de terra e provocaram, pelo menos, 140 mortos, os habitantes do oeste do Japão tentam recuperar o que podem.

Desde quinta-feira, algumas áreas receberam três vezes a precipitação normal para todo o mês de julho.

As autoridades dizem que são as piores inundações do país em mais de 30 anos,

Muitos edifícios desmoronaram e vastas áreas ficaram cobertas de detritos e lama.

As equipas de resgate estão à procura de pelo menos 80 pessoas que continuam desaparecidas, muitas delas na área de Hiroshima, a mais atingida.

O acesso a água potável tornou-se um problema. Fontanários foram instalados para ajudar a população e combater a subida da temperatura.

Embora a chuva persistente tenha terminado, as autoridades estão a alertar para a possibilidade de chuvas repentinas, tempestades e mais deslizamentos de terra nas encostas das montanhas.