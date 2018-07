Salvini visita campo de migrantes

O ministro do interior italiano, conhecido pelas suas posições anti-imigração, visitou o campo de migrantes de San Fernando, no sul da Calábria.

Matteo Salvini prometeu que o governo de Roma vai impor uma política de imigração "limitada, controlada e qualificada”:

_**"Sobre a imigração, o governo Conte tem apenas uma ideia: controlar as entradas e apostar na guerra aos traficantes de seres humanos e àqueles que os ajudam. (...) Traficantes de imigrantes e membros da 'ndrangheta são a mesma porcaria...e eu tentarei combatê-los com todas as minhas forças, porque ambos são traficantes de seres humanos. (...) Aqueles que têm o direito de chegar à Itália e à Europa não devem chegar com os botes inundados. Devem chegar diretamente de avião e passar por pontos de identificação e proteção".

A Itália continua irredutível em relação à sua dura política de imigração. Fechou os portos às associações que resgatam migrantes no mar e pressiona o resto da Europa a receber as pessoas que precisam de apoio.