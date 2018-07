Terceiro dia de resgate na Tailândia

Tamanho do texto

Numa corrida contra o tempo, avançam as operações de resgate na Tailândia.

Ao terceiro dia, e quando já foram resgatadas oito crianças da labiríntica gruta de Tham Luang, no norte do país, ainda permanecem no interior da gruta quatro crianças e o treinador de futebol.

O comandante das operações de resgate, Narongsak Osottanakorn, informou que a equipa tinha aprendido com a experiência e que conseguiu ser duas horas mais rápida para cumprir a missão de segunda-feira.

As quatro crianças então resgatadas foram encaminhadas para o hospital de Chiang Rai.

Entretanto, o primeiro grupo de crianças resgatadas, apesar de isoladas por vidro, já recebeu a visita de familiares e já pode comer refeições normais, informou o Ministério da Saúde .

A mesma fonte indicou que os Raios-X realizados às crianças revelaram que duas delas poderão estar infetadas.