Autoridades japonesas iniciam operações de limpeza

Tamanho do texto

No Japão as chuvas torrenciais dos últimos dias provocaram enormes danos materiais. Há também pelo menos 176 vítimas mortais e dezenas de desaparecidos.

As autoridades ordenaram a evacuação de 8 milhões de pessoas nas regiões central e ocidental do país. As operações de limpeza já começaram.

"Sempre pensei que isto é algo que só acontece na televisão e a outras pessoas.

Na realidade está a acontecer muito perto de onde vivo. Nunca pensei nisso. Não acredito no que estou a ver. Fez-me pensar que nunca se sabe quando é que um desastre destes pode vir a acontecer", afirmou um residente local, Nobuaki Hyuga, de 58 anos de idade.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe vitou um centro de evacuação situado numa área afetada.

São as piores cheias ocorridas no Japão nos últimos 36 anos.