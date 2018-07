Guerra comercial entre Estados Unidos e China aumenta de intensidade

Esta quarta-feira, Pequim considerou a intenção norte-americana "totalmente inaceitável" e anunciou que adotará as "contramedidas necessárias".

Em comunicado, o Ministério do Comércio da China pediu "à comunidade internacional que trabalhe em conjunto para salvaguardar as regras do livre comércio e do sistema multilateral de comércio e se oponha ao hegemonismo comercial".

Pequim também anuncia a apresentação "imediata" de uma queixa contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Se Washington decidir avançar com a medida, devido ao processo legal e de consulta, os impostos não podem entrar em vigor antes de setembro.

Os Estados Unidos divulgaram uma lista de milhares de importações chinesas que seriam alvo das novas taxas da administração Trump. Entre outros, a lista inclui centenas de produtos alimentares, produtos químicos, carvão, alumínio, aço e tabaco