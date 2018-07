Primeiras imagens das crianças resgatadas

No vídeo do Departamento de Relações Públicas do governo tailandês, divulgado esta quarta-feira, os jovens jogadores de futebol aparentam estar de boa saúde. Segundo as autoridades, os membros do grupo perderam uma média de dois quilos durante os 17 dias de aventura

As 12 crianças, com idades entre 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 25 anos, foram resgatadas ao longo de três dias. O último grupo foi resgatado do interior da gruta na terça-feira.

Foi a 23 de junho, depois do treino de futebol, que o grupo se aventurou na gruta no norte da província de Chiang Rai, perto da fronteira com Mianmar, onde acabou por ficar preso quando a chuva intensa inundou os túneis.

O grupo só foi encontrado nove dias depois por mergulhadores britânicos de resgate.