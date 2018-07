Intempérie já fez mais de 200 mortos no oeste do Japão

As inundações e deslizamentos de terras no oeste do Japão já fizeram mais de 200 mortos, enquanto aumentam as interrogações acerca da rapidez de resposta das autoridades face à crise.

Trata-se já da mais grave catástrofe meteorológica no país do sol nascente desde 1982 e, com o passar dos dias, é cada vez menos provável que as equipas de resgate consigam ainda encontrar sobreviventes entre os escombros.

Segundo os meios de comunicação locais, há pelo menos seis dezenas de desaparecidos nas províncias de Okayama e Hiroshima, as mais afetadas.

O primeiro-ministro Shinzo Abe esteve esta quarta-feira em Okayama e deverá visitar esta sexta-feira novamente a região, presidindo a uma célula de crise que, segundo a oposição, foi lançada demasiado tarde, no passado domingo, um dia depois do balanço de vítimas mortais ultrapassar já as três dezenas.

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as casas e encontram-se atualmente em abrigos públicos ou refugiadas junto de familiares.