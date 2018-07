Interpol apoia Finlândia contra roubo de veículos

Diminuir o tráfico de automóveis roubados. Foi este o objetivo da Interpol que deu apoio a uma operação policial na fronteira entre a Finlândia e a Rússia. Uma operação realizada antes do início do Campeonato do Mundo de Futebol na Rússia, já que os grandes eventos desportivos internacionais são, muitas vezes, um terreno fértil para o crime organizado.

"O roubo de automóveis é uma atividade criminosa altamente organizada que afeta todas as regiões do mundo, com fortes ligações ao crime organizado e ao terrorismo. Carros roubados na Europa foram encontrados tão longe como na América do Sul e na Austrália", disse o diretor executivo dos serviços policiais da Interpol, Tim Morris.