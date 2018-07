Israel ataca posições do exército sírio por causa de invasão de drone

Tamanho do texto

Numa manobra de retaliação, Israel bombardeou posições do exército sírio perto da fronteira dos Montes Golã ocupados, em resposta à invasão do espaço aéreo por um drone.

"Um drone vindo de território sírio entrou no espaço aéreo israelita. Gostaria de salientar que reagiremos com firmeza a qualquer tentativa de intrusão no nosso espaço aéreo ou de violação da nossa fronteira terrestre", sublinhou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

De acordo com a agência SANA, o ataque, na província síria de Quneitra, provocou danos materiais.

Israel está em alerta há várias semanas na sequência da ofensiva de Bashar al-Assad e dos aliados para retomar o controlo de zonas rebeldes na província de Deraa, também no sudoeste da Síria.

De visita a Moscovo, onde esteve esta quarta-feira reunido com o Presidente russo, Vladimir Putin, Netanyahu sublinhou que não existe "nenhum problema" com o regime de Assad e também não vê objeções a que este tente recuperar o controlo do país. Mas o tema da volatilidade na fronteira também foi discutido.

Aliado de Assad, o Presidente russo respondeu que "conhece bem as preocupações de Israel" e que está disponível para falar sobre isso.

A Rússia está melhor posicionada para dialogar com a Síria e o Irão, país ao qual Israel tem exigido a retirada das forças militares de território sírio.