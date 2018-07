Londres detalha proposta para relações económicas pós-Brexit

"A futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia" : este é o título do documento que o governo britânico publicou esta quinta-feira e apresentou na Câmara dos Comuns, que define a "futura parceria económica" que o país pretende estabelecer com o bloco comunitário depois do Brexit estar finalmente concretizado.

O novo ministro do Brexit, Dominic Raab, explicou que o documento "confirma a saída da União Europeia a 29 de março de 2019, forjando um novo caminho no mundo fora do mercado único e da união aduaneira. Salvaguarda a integridade constitucional e económica do Reino Unido, reclama a sua soberania e protege os seus interesses económicos, minimizando o risco de qualquer perturbação para o comércio".

A primeira-ministra britânica garante que o apelidado "Livro Branco" corresponde às expectativas da população.

Theresa May afirmou que foi concluído "um acordo acerca da proposta a apresentar à União Europeia, que responde absolutamente ao Brexit pelo qual as pessoas votaram. Elas votaram para recuperar o controlo do dinheiro, leis e fronteiras [do Reino Unido] e é exatamente isso que será feito".

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, reagiu através do Twitter, indicando que vai analisar a proposta com os Estados-membros e o Parlamento Europeu e que está impaciente para negociar com Londres na próxima semana.