Mexicanos fazem fila para falar com López Obrador

São às dezenas. Dezenas de cidadãos à porta da residência do presidente eleito do México, López Obrador. Vêm de todo o país com a esperança de serem recebidos pelo vencedor das eleições do passado dia 1 de julho. Vêm à procura de uma palavra de conforto. De uns minutos de atenção. Vêm à procura de uma solução.

"Sinto-me defraudada pelo governo de Enrique Peña Nieto", explica uma mulher. "Ficámos sem as nossas economias, tínhamos as nossas poupanças na Sociedade Financeira Popular Ficrea. Somos 7 mil pessoas, entre elas há muitos idosos, mães solteiras como eu. Agora estou aqui na esperança que López Obrador nos ajude."

Outros procuram emprego, como um homem, cego, que faz massagens nas ruas do centro da cidade para conseguir sobreviver: "estou aqui para falar com o Sr. Obrador ou com outra pessoa que nos possa receber. Antes de mais para lhe pedir uma oportunidade - a oportunidade de poder trabalhar".

López Obrador vai assumir a presidência a 1 de dezembro. Prometeu uma mudança de fundo no México, acabar com a corrupção e com a insegurança no país.