Plovdiv: capital europeia da cultura e destino turístico

Plovdiv é a segunda maior cidade da Bulgária. Desde a fundação, no século VI antes da era cristã, tem sido habitada de forma contínua. Hoje, é o centro administrativo, académico e comercial da região do centro sul da Bulgária.

Graças ao estatuto de capital europeia da cultura em 2019 a cidade espera receber mais turistas.

"A cidade de Plovdiv tem dois grandes objetivos: tornar-se mais popular a nível europeu e mais visível. Por outro lado, queremos duplicar o número de turistas. Esperamos ter cerca de dois milhões de visitantes em 2019", disse Stefan Stoyanov, vice-presidente da câmara da cidade.

"Temos eventos fantásticos, festivais de música e de ópera. Plovdiv é um dos locais mais vibrantes, atualmente. A cidade não tem demasiado gente. Tem meio milhão de pessoas e é uma cidade dinâmica", acrescentou o responsável.

No centro histórico, as casas datam do período da Renascença. O conjunto é candidato a património mundial da Unesco.

"Plovdiv é uma cidade única com uma longa história, uma cultura fantástica e um lindo centro histórico. Tem belos restaurantes e equipamentos desportivos. É uma cidade antiga com um espírito jovem", sublinhou Rumyana Titeryakova, guia turística da cidade búlgara.

No centro histórico, os turistas podem contemplar artesanato local.

"Eu uso métodos e técnicas tradicionais, mas, de uma forma moderna. Faço cachecóis lenços e toalhas com formas tradicionais reinterpretadas de acordo com os tempos modernos", contou a artesã Elena Dramova.

A estância balnear de Varna

A cidade de Varna, conhecida como a capital marítima da Bulgária, recebe dezenas de milhares de visitas por ano. Fundada em 570 antes da era cristã, a localidade era uma colónia grega chamada Odessos. Hoje, Varna é a terceira maior cidade da Bulgária, com 330 mil habitantes. Situada na costa do mar negro, a cidade búlgara é célebre como estância balnear. O turismo tem um peso importante no crescimento da economia da Bulgária.

"O turismo representa, aproximadamente, 18 a 20% do PIB. No caso específico de Varna esse contributo é um pouco maior. Porque na Bulgária, 70% dos quartos disponíveis para aluguer situam-se na costa do mar negro", contou Tihomir Patarinski, do cento de informação turístico de Varna.

"Varna tem muitas fontes de água mineral, uma cultura e uma gastronomia ricas. Mas o mais importante é a hospitalidade das pessoas", sublinhou o responsável.

Varna recebe dois milhões de pessoas por ano. Além dos turistas búlgaros, a cidade é visitada por turistas da Roménia da Rússia e da Alemanha. O mercado de emprego está muito ligado ao turismo.

"O turismo é muito importante para Varna e para toda a região porque o turismo criar muitos empregos e dá oportunidades aos jovens. Muitos dos meus amigos vêm o seu futuro profissional ligado ao setor do turismo", contou Pavel Atanasov, empregado de restaurante em Varna.

Para conhecer a cidade, a visita guiada pelo centro histórico é uma atividade incontornável.

"Toda a gente devia visitar Varna porque é uma bela cidade. Tem muitas coisas para ver, uma história interessante e belos museus. Podemos também relaxar na praia. Há atividades para todos os gostos", declarou uma turista, Helga Lorenz.