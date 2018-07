Tom Cruise chega a Paris com um sorriso para a estreia de "Missão Impossível - Fallout". Do Grand Palais até ao Trocadero passando pelo do Arco do Triunfo, o sexto episódio da saga foi filmado em grande parte na capital francesa.

"A minha melhor memória das filmagens em Paris foi o Arco do Triunfo. Tivemos acesso ao Arco do Triunfo durante duas horas. Começámos antes do sol nascer e tínhamos 90 minutos para fazer as filmagens. Tive medo de ver o resultado durante duas semanas, mas ficou muito bonito e quem gostar desta cidade vai adorar esta sequência", disse o realizador Christopher McQuarrie.