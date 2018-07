França ainda sofre com derrota face a Portugal

França é apontada por muitos como a favorita no confronto com a Croácia na final do Mundial da Rússia.

Contudo, os jogadores não querem o titulo de favoritos que lhes custou caro há dois anos, quando perderam o Campeonato da Europa frente a Portugal.

O médio da seleção francesa, Paul Pogba, diz que a França está determinada a não cometer os mesmos erros.

"Conheço o gosto da derrota numa final. E, realmente, não é bom, é muito amargo. Lembro-me da derrota, não é realmente bom. Não vamos abordar esta final como o Euro de 2016. Vamos terminar bem, com sorrisos, para fazer a França explodir." afirmou Paul Pogba.

França, campeã do mundo em 1998 depois de vencer a Croácia na semifinal, está na terceira final. Croácia entra em território desconhecido e o selecionador diz que será o jogo mais difícil.

"Sim, será (o mais dificil) porque estamos a disputar a final e as duas melhores seleções estão na final. Eles chegaram à final merecidamente. Será o nosso adversário mais difícil e o nosso jogo mais difícil. A França é muito perigosa em contra-ataques, em transições rápidas. Temos que ter muito cuidado com isso. Não será fácil defender contra-ataques e transições rápidas, particularmente com (Kylian) Mbappe e (Antoine) Griezmann, que são realmente rápidos e perigosos," revelou o selecionador da Croácia, Zlatko Dalic.

França e Croácia disputam a final do Campeonato do Mundo de futebol, no domingo, no Estádio Luzhniki, em Moscovo.