Grupo de música elctrónica D.A.F. regressa aos palcos

Os D.A.F., ou Deutsch Amerikanische Freundschaft , contam-se entre os grupos mais influentes da música electrónica. Tudo aconteceu na Alemanha no final dos anos 70.

O espanhol Gabi Delgado-López e o alemão Robert Görl juntaram a energia do punk à tradição clássica criando um cocktail explosivo. Os novos ritmos electrónicos e as letras cantadas em alemão marcaram o início da New Wave alemã que marcou os anos oitenta. A euronews entrevistou o grupo aquando da sua passagem pelo festival de música electrónica Nuits Sonores em Lyon.

"Toda a gente queria compreender as letras pois na altura os grupos de rock cantavam todos em inglês ou no estilo popular alemão "Schlager". De repente, as pessoas passaram a querer ouvir letras em alemão, o Hip Hop alemão veio mais tarde", afirma Gabi Delgado-López.