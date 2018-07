Polícia acredita que "novichok" que matou mulher estava numa garrafa

Tamanho do texto

A polícia britânica acredita ter encontrado a fonte do novichok que matou uma mulher em Amesbury, no sudoeste de Inglaterra, e deixou o parceiro em estado crítico no hospital.

Os agentes da brigada de contraterrorismo encontraram uma garrafa com o agente neurotóxico na casa onde o casal habitava, no condado de Wiltshire.