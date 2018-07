Que impacto esperar da entrevista de Trump ao "The Sun"?

Jack Blanchard, editor do jornal "Politico", falou à Euronews do potencial devastador das palavras do Presidente dos EUA para a primeira-ministra britânica Theresa May: "Não é tão invulgar para Trump, mas é bastante invulgar para os padrões normais. É preciso lembrar que não se trata de um líder comum. Trata-se do maior aliado do Reino Unido e interferir na política doméstica desta forma, de uma maneira hostil, coloca, de certo modo, pressão sobre a primeira-ministra britânica, enfraquecendo-a. Apoiar Boris Johnson, um dos principais rivais políticos de Theresa May, que se demitiu, é algo sem precedentes. [...] Especula-se que os defensores do 'Brexit' no Reino Unido têm estado em contacto para conseguir que Trump falasse sobre isto. Colocaram-se perguntas sobre Nigel Farage. Especula-se que deputados conservadores são próximos do círculo pessoal. Não sabemos como tudo surgiu, mas o impacto é extraordinário"

Esta sexta-feira Donald Trump visita Sandhurst onde deverá encontrar-se com Theresa May.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, tentou colocar água na fervura. Disse que Trump "respeita bastante" May e sublinhou que na entrevista ao "The Sun" referiu que a primeira-ministra "é uma boa pessoa."