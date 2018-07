Queda parcial de novo centro comercial na Cidade do México

As imagens propagaram-se pelas redes sociais, mas felizmente não há vítimas a registar: um centro comercial nos arredores da Cidade do México, inaugurado há apenas três meses, ruiu parcialmente esta quinta-feira.

Várias pessoas que trabalhavam no interior da galeria comercial aperceberam-se de que o edifício começava a inclinar-se, o que permitiu lançar o alarme e evacuar rapidamente o local. As autoridades cercaram em seguida a área e a queda de parte da fachada do edifício foi vista e registada por um grande número de curiosos a partir de uma distância segura.

As autoridades já anunciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Parte do centro comercial ainda estava em obras.