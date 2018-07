Trump nega críticas ao Brexit e a Theresa May

"Não critiquei a primeira-ministra. Tenho muito respeito por ela. Houve um artigo, que foi bem feito na generalidade, mas que não incluiu tudo o que disse sobre a primeira-ministra. Agora, e, principalmente depois de dois dias passados com a vossa primeira-ministra, diria que a nossa relação é especial ao mais alto nível. Não sei se posso dizer que é mais do que isso, mas de qualquer forma é altamente especial", explicou Donald Trump.

Donald Trump muda de discurso sobre as críticas feitas ao Brexit e à Primeira-ministra britânica. Na primeira visita oficial ao Reino Unido e numa conferência de imprensa feita em Chequers, Trump teceu elogios a Theresa May.

Donald Trump referiu-se à entrevista que deu ao jornal The Sun como sendo "fake news". Alegou que o artigo não continha os elogios que também tinha feito sobre Theresa May.

"Temos estado lado a lado com os Estados Unidos de várias formas ao longo dos anos. É o resultado da nossa relação especial e vamos mostrar isso ainda mais através do acordo comercial que vamos colocar em prática no futuro", concluiu Theresa May

O presidente dos Estados Unidos disse que vai apoiar o Reino Unido relativamente ao Brexit, seja qual for a política que o governo decidir levar em frente.