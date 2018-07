"Isso foi durante a administração Obama, não durante a minha!"

Tamanho do texto

Mal aterrou na Escócia, Donald Trump não perdeu tempo e partilhou no Twitter a primeira reação ao escândalo que saiu no final desta semana - 12 espiões russos foram acusados de pirataria informática durante as eleições de 2016, eleições que elegeram Donald Trump.

O presidente norte-americano desmentiu a acusação feita pelo Tribunal Federal dos Estados Unidos e "atirou a bomba" para cima de Barack Obama.