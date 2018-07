Trump com baixas expectativas para encontro com Putin em Helsínquia

A cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia ocorre numa das mais tensas conjunturas para o Ocidente, desde a queda da União Soviética em 1991. Depois de uma semana de críticas aos aliados europeus, Trump acredita que esta conversa poderá ter um resultado positivo.

"Ter reuniões com a Rússia, com a China ou com a Coreia do Norte... Acredito nisso. Nada de mal vai resultar disso, e talvez resulte algo de bom, mas vou com poucas expectativas. Não vou com as expectativas muito elevadas", assegura o presidente norte-americano.

Vladimir Putin recebeu, este domingo, o presidente francês, Emmanuel Macron, na ocasião da final do Campeonato do Mundo de Futebol que decorreu na Rússia.

Os dois chefes de Estado sublinharam o reatar do diálogo entre os dois países.

Na capital finlandesa, cerca de duas mil e quinhentas pessoas encheram, este domingo, as ruas em protesto contra as políticas de Donald Trump e de Vladimir Putin.

Os manifestantes promoveram, em Helsínquia, o respeito pelos Direitos Humanos, a proteção do ambiente e da democracia.