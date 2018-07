Canhões de água e gás lacrimogéneo no fim da festa

Tamanho do texto

A polícia usou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar a multidão nos Campos Elísios - palco central das comemorações da vitória do campeonato do mundo de futebol na capital francesa. Há registo de pilhagens a lojas nas imediações da conhecida avenida parisiense.

Várias pessoas foram detidas também em Lyon, Marselha e Estrasburgo.

Pelo menos duas pessoas morreram - um homem que se afogou; um outro que perdeu o controlo do carro e foi contra uma árvore.

110 mil agentes estavam mobilizados para este fim de semana em França. Coube-lhes varrer as ruas - de forma quase literal - e repor a normalidade.

Os Campos Elísios voltam a encher-se de gente esta segunda-feira para receber a seleção francesa e a Taça de campeões do mundo.

O Arco do Triunfo volta a iluminar-se com as cores da França.