Cessar-fogo entre Israel e a Palestina

Tamanho do texto

Depois de um dos mais duros raides israelita sobre Gaza, no sábado, as informações do terreno dão conta de que o cessar-fogo assumido pelo governo de Telavive e pelo Hamas está a ser respeitado.

Respondendo às críticas da oposição, o primeiro-ministro israelita garante que apesar do cessar-fogo, a política de resposta mantém-se: "quem ferir Israel, será ferido na resposta".

Netanyahu deu também instruções aos militares para continuarem a neutralizar os balões e papagaios incendiários atirados pelos palestinianos.