Dez dias no mar: A verdadeira história do Aquarius

Tamanho do texto

A nossa enviada trouxe, em primeira mão, um testemunho importante à Europa e ao mundo sobre mais um capítulo da chamada crise dos migrantes e refugiados, que tem afetado as relações Bruxelas e os Estados membros, mas também influenciado resultados de eleições em todo o continente.

Conheça as dificuldades de quem leva a cabo resgates de migrantes que procuram uma vida melhor, alimentando uma espécie de "sonho europeu" e arriscando a vida na que é considerada como "a mais perigosa das rotas de migração," que une o continente africano e o mediterrâneo oriental à Europa.

Depois das notícias sobre a crise dos migrantes e refugiados na fronteira turco-síria, mas também em países como a Grécia, a ARJ da Macedónia, Hungría, Alemanha ou França, este documento exclusivo Euronews mostra como trabalham os que se movem pela solidariedade.

Uma grande reportagem sobre a história do Aquarius, que é a história de tantos migrantes, mas também de tantos trabalhadores de ONG na região.

Dez dias no Mar: A história real do Aquarius e dos que nele viajavam quando a embarcação se tornou no motivo para umas das tensões mais intensas entre Estados membros da União Europeia nos últimos tempos.