Estreia "Mamma Mia! Here We Go Again"

Dez anos depois, a segunda dose dos sucessos dos Abba, "Mamma Mia! Here We Go Again", chega às salas de cinema.

O elenco do primeiro filme também está de volta, mas esta sequela conta com um reforço especial - a cantora Cher: "não me apercebi que as músicas eram assim tão complicadas. E, não me tinha apercebido que eram tão bem orquestradas e produzidas", disse Cher.

O realizador Ol Parker também explica porque é que o segundo filme demorou algum tempo a chegar: "demorámos 10 anos a fazer um novo filme, porque nem todas as histórias precisam de um outro capítulo ou de uma continuação. Nem todos os filmes precisam de uma sequela. Foi preciso encontrar uma forma emocional de contar a história e isso demorou algum tempo".

"Mamma Mia! Here We Go Again" - nos cinemas portugueses a partir de 19 de julho.