Incursão paramilitar faz 10 mortos na Nicarágua

Pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de duas dezenas ficaram feridas, este domingo, no seguimento de uma incursão de forças policiais e paramilitares, em várias localidades, no sul da Nicarágua.

De acordo com a Associação Nicaraguense pelos Direitos Humanos, este é o resultado da "Operação Limpeza" levada a cabo pelo Governo do presidente Daniel Ortega com o objetivo de colocar fim à onda de protestos que tem abalado o país nos últimos meses.A cidade de Masaya, a 30 quilómetros a sul da capital, Manágua, foi a mais atingida.

A nova incursão das forças policiais e paramilitares ocorreu no dia das exéquias de Daniel Vazquez, um estudante insurgente abatido a tiro na sexta-feira e um dia depois de 200 estudantes terem sido libertados com a mediação de bispos católicos, depois passarem 20 horas entrincheirados numa paróquia, resistindo aos ataques das tropas governamentais.

Os protestos contra o presidente da Nicarágua tiveram início no dia 18 de abril e tiveram como mote o insucesso das reformas da segurança social e acusações contra Daniel Ortega de abuso de poder e corrupção.

A violenta resposta do Governo para reprimir as manifestações mergulhou o país numa grave crise. Em três meses de protestos, a escalada da violência já fez mais de 280 mortos e mais de 2 mil feridos.