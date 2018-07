Mais de 24 horas de festa em França

Tamanho do texto

A festa em Paris durou mais de 24 horas.

Milhares de pessoas na rua para ver passar a Taça e os jogadores da seleção francesa.

Antoine Griezman, Paul Pogba ou Kylian Mbappé - um jogador que representa também o sonho dos que vieram da periferia para Paris.

Os Campos Elísios têm um lugar especial na história do futebol francês, por causa das celebrações de 1998. Agora, uma geração que só tinha ouvido os pais falar da vitória no campeonato do mundo, tem uma história para contar aos seus filhos.