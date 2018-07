Theresa May cede e vence votação no parlamento

Com a liderança dos conservadores em risco e com a crescente divisão dentro do partido, a primeira-ministra britânica fez alterações no documento sobre o Brexit que vai apresentar a Bruxelas.

Apesar das cedências, Theresa May conseguiu que a Câmara dos Comuns aprovasse a polémica legislação relativa saída da UE, sobre o comércio e alfândegas.

As difíceis negociações sobre o futuro das relações com a União Europeia depois do Brexit já custaram a Theresa May várias baixas no seu governo.

Na semana passada, saíram Boris Jonhson, ministro dos Negócios Estrangeiros; David Davis, ministro responsável pelas negociações do Brexit e o seu adjunto, Steve Baker.

Esta segunda-feira, depois de ser aprovada a legislação aduaneira, demitiu-se Guto Bebb, ministro-adjunto da Defesa.