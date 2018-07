A Euronews em Tóquio para o acordo de livre comércio Japão- UE

Tamanho do texto

O nosso correspondente diz que o acordo comercial é visto como o maior do mundo. Cerca de 600 mil consumidores europeus e japoneses verão as tarifas de exportação reduzidas em 90%.

Jean Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia, espera um aumento das exportações de ambos lados.

Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, diz estar satisfeito com o acordo porque permite mais estabilidade aos construtores de automóveis japoneses, por exemplo, que querem continuar a exportar para a Europa, estando no Reino Unido.

A Euronews perguntou a Donald Tusk, o presidente do Concelho Europeu, sobre a ratificacão. Um passo que pode vir a revelar-se difícil, já que é necessário mudar mentalidades e convencer pessoas preocupadas com os empregos por causa do alívio das barreiras alfandegárias. Tusk disse que sem um acordo como este, a situação poderia ser ainda pior.

Poderão vir a dar-se aumentos em algumas tarifas, por uma questão de competitividade.

Shinzo Abe diz que este acordo contribui para uma maior proteção das pequenas e médias empresas. Juncker diz também que se favorece a proteção, dos trabalhadores, do meio ambiente e do consumidor