Explosão de lava provoca 23 feridos no Havai

Tamanho do texto

No Havai, uma erupção do vulcão Kilauea lançou rochas e lava que atingiram um barco ferindo 23 pessoas.

O barco transportava turistas que estavam de visita à zona onde a lava expelida pelo vulcão Kilauea entra em contacto com as águas do mar.

"Algumas rochas explodiram no ar a menos de 300 metros. Parte da lava atingiu o barco e provocou imensos danos. Ouvi dizer que um pedaço grande caiu pelo telhado e atingiu alguns passageiros", afirma Ikaika Kalama que se encontrava num outro barco situado nas proximidades.

Alguns turistas disseram às autoridades que o barco se encontrava fora da zona de segurança estabelecida pela guarda costeira.

Desde maio que o vulcão Kilauea se encontra ativo. A lava expelida pelo vulcão já formou uma pequena ilha.