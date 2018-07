Tamanho do texto

Por causa deste festival, que acontece há 24 anos, a cidade grega de Kalamata ficou conhecida como a cidade da dança e tornou-se um local de culto dentro e fora do palco.

Artistas internacionais, artistas gregos, mestres de dança, uma estreia mundial e apresentações de dança multidisciplinares (do circo contemporâneo à dança de rua) compõem a identidade do festival deste ano.

Linda Kapetanea, diretora artística do Festival destaca a vertente pedagógica da programação:

“O festival deste ano é dedicado ao potencial ilimitado do corpo humano. Convidámos artistas multifacetados, mestres e performers para nos mostrar como expandem os limites do nosso corpo. Para dar inspiração às novas gerações de bailarinos e espetadores temos de mostrar exemplos de artistas brilhantes. Para chegarmos até eles, para os motivar e para os ajudar a seguir em frente".

A companhia Ultima Vez, do coreógrafo Wim Vandekeybus, apresenta “Go Figure out yourself”, que estreou em março deste ano. O coreógrafo belga sublinha as fronteiras entre público e artistas, dois universos que se unem num acontecimento coletivo.

“O mundo da performance é muito seguro. As pessoas pagam o bilhete, sentam-se e mesmo que não gostem continuam sentadas. Aqui, percebemos de imediato quando as pessoas não gostam porque vão embora. Quando gostam, também mostram. O teatro não pode estrangular em grandes edifícios, assentos confortáveis e visibilidade perfeita. Ele deve ser próximo das pessoas".

O Festival de Dança de Kalamata começou no dia 13 de julho, na cidade grega do Peloponeso, e termina no dia 22. Este ano participam 30 artistas de 15 países.

Espera-se, mais uma vez, lotação esgotada.