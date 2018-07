May trava conservadores pró-europeus

Tamanho do texto

307 contra 301 - uma diferença de 6 votos dá a Theresa May a mais renhida vitória no caminho para o Brexit.

O governo britânico aprovou as regras alfandegárias que vão vigorar depois da saída da União Europeia.

O Times desta quarta-feira conta que a primeira-ministra britânica teve de ameaçar a ala pró-Europa do Partido Conservador com eleições antecipadas. A oposição interna queria obrigar Londres a negociar um acordo aduaneiro com Bruxelas, caso não fosse estabelecido o livre comércio até janeiro de 2019.

Esta é apenas uma das batalhas que Theresa May vai ter de enfrentar até à saída da União Europeia. Os antigos ministros Stephen Hammond e Nicky Morgan são o rosto da oposição interna. May tem dois desafios para os próximos meses. Aprovar internamente um plano para o Brexit que possa servir de base de negociação com a União Europeia e unir o partido.

Um acordo final com Bruxelas terá de ser ratificado pelo parlamento britânico.