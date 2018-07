Mergulhador poderá processar Elon Musk

Um dos mergulhadores britânicos que participou no resgate dos 12 rapazes e do seu treinador presos no interior de uma gruta na Tailândia afirma que poderá processar Elon Musk, o dono das empresas SpaceX e Tesla.

Na origem do conflito estaria uma mensagem publicada numa rede social por Elon Musk na qual este acusa o mergulhador de pedofilia. A mensagem foi rapidamente apagada mas o mal estava feito.

"Ainda não vi a resposta no Twitter mas as pessoas já me contaram o que aconteceu.

As pessoas por todo o mundo precisam de conhecer o verdadeiro caráter deste tipo", afirmou Vernon Unsworth. "Não consigo exprimir o que sinto por esse tipo mas isto não fica por aqui", adiantou o mergulhador.

Na origem dos insultos estaria a recusa de utilização de um mini-submarino transportado para a Tailândia por Musk sob pretexto de contribuir para a operação de salvamento.

O mergulhador britânico descreveu o submarino de Elon Musk como demasiado longo e inadequado e afirmou que a operação do patrão da Tesla não era nada mais do que um golpe publicitário.

A controvérsia já teve efeitos e o valor das ações em bolsa da Tesla caiu. Elon Musk foi também alvo de críticas que questionaram a sua capacidade de liderança.

Entretanto, os 12 rapazes e o treinador resgatados encontram-se no hospital e prevê-se que recebam alta hospitalar na quinta -feira.